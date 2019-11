Serie A, Atalanta-Cagliari 0-2: Maran aggancia Gasperini e sogna in grande

ATALANTA-CAGLIARI 0-2

Colpo grosso del Cagliari nel lunch-matc dell'11.ma giornata di Serie A. A Bergamo la squadra di Maran batte l'Atalanta 2-0 e aggancia i nerazzurri in classifica a quota 21 punti in zona Champions. Nel primo tempo ritmo alto e tante occasioni, coi sardi a fare il match. La rete che sblocca la gara arriva al 33' con un autogol di Pasalic, poi Gomez centra una traversa e Ilicic si fa espellere al 39'. Nella ripresa Oliva (59') raddoppia e chiude la gara. Atalanta-Cagliari: le foto del match lapresse

LE PAGELLE

Nainggolan 7: si piazza alle spalle delle punte, agendo perfettamente tra le linee. Lotta, recupera palla e inventa. Grinta e qualità che fanno la differenza

Oliva 7: grande lavoro in mezzo al campo per spezzare il gioco e far ripartire la manovra. Ottimo anche a rimorchio, come sul gol del raddoppio in contropiede

Simeone 6,5: si muove bene sulla linea dei difensori nerazzurri, facendosi trovare sempre pronto a partire in campo aperto. La corsa non gli manca, resta da migliorare la precisione in certe situazioni

Joao Pedro 6,5: gioca spesso spalle alla porta, ma fa sempre la cosa giusta, facendo salire la squadra e innescando gli inserimenti da dietro. Dà equilibrio e personalità all'attacco

Ilicic 4,5: parte bene dialogando con Castagne sulla destra, poi rovina tutto perdendo le staffe con Lykogiannis e lasciando la squadra in dieci per oltre un tempo

Muriel 5: fatica a trovare la posizione e patisce l'aggressività dei sardi. Servito poco e male, non riesce a innescare il turbo

Pasalic 5: in mediana fatica nella lotta con Nainggolan e non riesce a gestire ritmo ed equilibrio insieme a Freuler. In difficoltà e sempre preso in mezzo. Sua la deviazione sfortunata che sblocca la gara

Gomez 5: un solo guizzo che si stampa sulla traversa. Per il resto poco o niente. Complice l'espulsione di Ilicic, nella ripresa lascia il posto a un più pimpante Malinovskyi



IL TABELLINO

ATALANTA-CAGLIARI 0-2

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens (1' st Hateboer); Gomez (1' st Malinovskyi); Ilicic, Muriel (33' st Barrow).

A disp.: Rossi, Sportiello, Kjaer, Masiello, Arana, Ibanez, Traore. All.: Gasperini

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Rog (26' st Nandez), Oliva, Castro (43' st Ionita); Nainggolan; Simeone (40' st Cerri), Joao Pedro.

A disp.: Rafaele, Aresti, Pinna, Mattiello, Cigarini, Faragò, Ragatzu, Deiola, Walukiewicz. All.: Maran

Arbitro: Abisso

Marcatori: 32' aut. Pasalic (A), 14' st Oliva (C)

Ammoniti: Malinovskyi, Toloi, Muriel (A); Rog, Lykogiannis, Oliva (C)

Espulsi: 38' Ilicic - condotta antisportiva



LE STATISTICHE



• Considerando tre punti a vittoria da sempre, il Cagliari non otteneva almeno 21 punti dopo le prime 11 gare stagionali in Serie A dal 1969/70 (25).

• Il Cagliari rimasto imbattuto negli ultimi nove turni di Serie A (6V, 3N); è la sua serie migliore nella competizione da novembre 2006 (10, sotto la guida di Marco Giampaolo).

• L’Atalanta interrompe una serie di 16 incontri in cui aveva trovato sempre la via del gol; l’ultima volta in cui i bergamaschi erano rimasti a secco di reti era stata lo scorso aprile (0-0 v Empoli).

• Il primo tiro nello specchio dell’Atalanta in questo incontro è arrivato appena all’81° minuto di gioco, con Musa Barrow.

• Christian Oliva è il secondo giocatore uruguaiano a segnare in questa Serie A con la maglia del Cagliari, dopo Nahitan Nández.

• Giovanni Simeone (assist per Oliva) non prendeva parte attiva ad un gol in tre match di Serie A di fila da aprile 2018.

• Quella di Josip Ilicic è la prima espulsione per l'Atalanta in Serie A nell’anno solare 2019.

• Josip Ilicic ha ricevuto il suo terzo cartellino rosso in Serie A, il primo nel dicembre 2011 (con il Palermo v Novara), il secondo nel novembre 2018 (con l'Atalanta v Empoli).

• Il Cagliari ha beneficiato del secondo autogol in questa Serie A, nessuna squadra ne conta di più (due anche per Juventus e Bologna).

• Per la seconda volta nella sua storia il Cagliari è rimasto imbattuto in tutte le prime cinque gare esterne stagionali in Serie A, nel 1969/70.

• L'Atalanta non perdeva in casa senza segnare dal 7 ottobre 2018 (0-1 contro la Sampdoria).