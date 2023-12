Scamacca si ferma ancora: lesione all'adduttore, arrivederci al 2024 

© Getty Images

Giovedì ha infiammato il Gewiss Stadium dI Bergamo con un gran gol in Europa League, ma Gianluca Scamacca è costretto a fermarsi di nuovo per il dispiacere dell'Atalanta. Colpa di una lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore di sinistra: l'ex West Ham si rivedrà in campo solo nel 2024. Un brutto colpo per Gasperini e per il bomber classe 1999, al secondo stop stagionale dopo l'infortunio alla coscia che lo ha colpito tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre. Scamacca, convocato pure da Luciano Spalletti in Nazionale per gli ultimi decisivi impegni che hanno permesso agli azzurri di guadagnarsi il pass per Euro 2024, ha realizzato fino ad ora 6 gol con gli orobici tra Serie A ed Europa in 14 partite.