Serie A, Atalanta-Cagliari 1-2: Mendy e ancora Maldini, Sarri ko in casa

Nella quarta giornata di Serie A arriva un colpo esterno del Cagliari, 2-1 a Bergamo in casa dell’Atalanta. Nelle prime fasi di gara i padroni di casa sembrano spingere forte, ma al 19’ sono i sardi a colpire: tocco di Adopo per Mendy, che di sinistro buca Carnesecchi e firma il vantaggio degli uomini di Pisacane. Dopo la rete incassata i nerazzurri provano a reagire, e a pochi minuti dall’intervallo ecco che arriva il pareggio: assist di De Ketelaere per Gianluca Scamacca, che si sblocca al 41’ e blocca il punteggio sull’1-1. Le due squadre rientrano negli spogliatoi in parità, ma le cose nella ripresa cambiano ancora: sono ancora gli uomini di Sarri a premere sull’acceleratore, ma a segnare sono ancora i rossoblù: prima viene annullata la doppietta di Mendy, poi al 61’ è ancora Maldini a firmare il 2-1 su rigore, al secondo gol consecutivo in due partite. Nella mezzora finale i padroni di casa provano in tutti i modi a pareggiare nuovamente i conti, senza però riuscirci. Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari, la terza nelle prime quattro in questa stagione. Secondo ko consecutivo per l’Atalanta dopo la sconfitta con la Roma.
IL TABELLINO
Atalanta-Cagliari 1-2
Atalanta (4-3-3): Carnesecchi 5.5; Bellanova 5.5, Kossounou 5.5, Scalvini 6, Kolasinac 5 (dal 23’ st Bernasconi 5.5); Samardzic 5.5 (dal 31’ st Raspadori sv), Kessie 6 (dal 41’ st Pasalic sv), Ederson 5.5; De Ketelaere 6, Scamacca 6.5 (dal 23’ st Krstovic 6), Rowe 6. All. Sarri. A disp. Pompei, Sportiello, Obric, Kristensen, Zalewski, Elmas, Zappacosta.
Cagliari (4-4-1-1): Caprile 6; Ze Pedro 6 (dal 23’ st Sugawara 6), Deiola 6.5, Rodriguez 6, Obert 6; Adopo 6.5, Romano 6.5, Winks 6.5, Fazzini 6 (dal 12’ st Fadera 6); Maldini 7 (dal 34’ st Kofler sv); Mendy 7.5 (dal 34’ st Kevin Carlos). All. Pisacane. A disp. Radunovic, Sherri, Mina, Aurelio, Ciervo, Sulev, Massolin, Liteta, Gagliardini, Akarakiri, Sugamele.
Arbitro: Arena.
Marcatori: 19’ Mendy (C), 41’ Scamacca (A), 61’ rig. Maldini (C).
LE STATISTICHE
- Il Cagliari ha vinto almeno tre delle prime quattro partite stagionali in Serie A per la terza volta nella storia, nelle stagioni 1969/70 (anno dello Scudetto) e 1970/71 i due precedenti (tre successi anche in quei casi).
- Il Cagliari ha vinto le prime due trasferte stagionali in un torneo di Serie A per la terza volta nella sua storia dopo il 1970/71 e il 2019/20.
- Daniel Maldini ha trovato la rete in due gare di Serie A di fila per la prima volta dal maggio 2025 (contro Genoa e Parma in quel caso e proprio con la maglia dell’Atalanta); Maldini ha segnato due reti contro l’Atalanta nel massimo campionato e contro nessun’altra squadra ne conta di più (due anche contro Fiorentina, Genoa e Parma).
- Quello di Daniel Maldini oggi contro l’Atalanta è il primo gol su rigore realizzato nella Serie A 2026/27.
- Il Cagliari ha segnato da calcio di rigore in Serie A solo per la seconda volta in questo anno solare, il precedente con Sebastiano Esposito il 4 aprile 2026 contro il Sassuolo.
- Gianluca Scamacca ha segnato il 50° gol nei cinque grandi campionati europei (47 realizzati in Serie A e tre in Premier League).
- A partire dal 21 novembre 2021, giorno del primo gol di Gianluca Scamacca contro il Cagliari in Serie A, solamente Lautaro Martínez (otto) ha realizzato più reti contro i rossoblù rispetto all’attaccante dell’Atalanta (sette) nella competizione.
- Tra i calciatori con almeno tre reti realizzate in Serie A in questo anno solare, solamente Franco Mastantuono (tre – agosto 2007) è più giovane di Paul Mendy (tre – 13 gennaio 2007).
- Tutti i tre gol di Paul Mendy in Serie A sono arrivati contro l’Atalanta; i due precedenti, prima di quello odierno, lo scorso 27 aprile in casa (doppietta).
- Michel Adopo ha fornito due assist in questa Serie A, già eguagliato il suo record di passaggi vincenti in una singola stagione del torneo (due anche nel 2025/26); il centrocampista inoltre (assist oggi e contro il Parma) ha preso parte a reti per due match esterni di fila per la prima volta nella competizione.
- Il Cagliari ha ottenuto due vittorie consecutive contro l’Atalanta in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 2017 e il 2018 (tre in quel caso); in generale solamente contro Sampdoria (27) e Torino (25) i rossoblù contano più successi che contro gli orobici (24, come contro la Fiorentina) nel massimo campionato.
- Considerando le due vittorie nelle ultime due gare della scorsa Serie A, il Cagliari ha vinto cinque delle ultime sei partite disputate nel massimo campionato (1P), tanti successi quanti quelli raccolti nelle 19 precedenti (4N, 10P).
- L’Atalanta ha subito due sconfitte di fila in Serie A per la prima volta in questo anno solare, l’ultima volta era infatti capitato nel novembre 2025 (tre in quel caso).
- Raoul Bellanova ha raggiunto oggi il traguardo delle 150 partite disputate nei cinque maggiori campionati europei mentre Mario Pasalic ha giocato la 350a partita con la maglia dell’Atalanta, considerando tutte le competizioni.