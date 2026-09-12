Serie A, Atalanta-Cagliari 1-2: Mendy e ancora Maldini, Sarri ko in casa

Nella quarta giornata di Serie A arriva un colpo esterno del Cagliari, 2-1 a Bergamo in casa dell’Atalanta. Nelle prime fasi di gara i padroni di casa sembrano spingere forte, ma al 19’ sono i sardi a colpire: tocco di Adopo per Mendy, che di sinistro buca Carnesecchi e firma il vantaggio degli uomini di Pisacane. Dopo la rete incassata i nerazzurri provano a reagire, e a pochi minuti dall’intervallo ecco che arriva il pareggio: assist di De Ketelaere per Gianluca Scamacca, che si sblocca al 41’ e blocca il punteggio sull’1-1. Le due squadre rientrano negli spogliatoi in parità, ma le cose nella ripresa cambiano ancora: sono ancora gli uomini di Sarri a premere sull’acceleratore, ma a segnare sono ancora i rossoblù: prima viene annullata la doppietta di Mendy, poi al 61’ è ancora Maldini a firmare il 2-1 su rigore, al secondo gol consecutivo in due partite. Nella mezzora finale i padroni di casa provano in tutti i modi a pareggiare nuovamente i conti, senza però riuscirci. Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari, la terza nelle prime quattro in questa stagione. Secondo ko consecutivo per l’Atalanta dopo la sconfitta con la Roma.