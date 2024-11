Numeri da record in una notte da sogno: De Ketelaere sempre più implacabile

Sei gol allo Young Boys e in cinque di questi c'è la firma di Charles De Ketelaere. Una serata, quella svizzera, praticamente perfetta per il belga ex Milan, che all'Atalanta ha trovato il suo habitat naturale. Due gol e tre assist che rappresentano un record: CDK è diventato infatti il primo giocatore a prendere parte ad almeno cinque reti in una partita con una squadra italiana in Champions League (statistica Opta). E quanto ad assist De Ketelaere è secondo con 16 (al pari di Salah del Liverpool) soltanto al connazionale Kevin De Bruyne del Manchester City (17) tra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni nel 2024.