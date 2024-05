Lookman: "Fatta la storia" | Scamacca: "Non ci credo, altro che Coppa Italia"

I PROTAGONISTI

I protagonisti della finalissima di Dublino quasi increduli. Il mattatore: "La coppa torna con noi a Bergamo"

© Getty Images Il nome di Ademola Lookman resterà per sempre impresso nella storia dell'Atalanta. Con una tripletta, la prima della sua carriera, il 26enne nigeriano ha regalato una storica Europa League agli orobici: adesso nella bergamasca qualcuno in più, e non solo il papà del comune di Palosco darà il nome 'Lookman' al proprio figlio appena nato. Scontata la soddisfazione al fischio finale dell'ex Leicester, immortalato col pallone in mano durante la cerimonia: "Sono molto contento, abbiamo fatto la storia tutti insieme - ha festeggiato il classe 1997 -. La coppa tornerà con noi a Bergamo. La stagione scorsa ci siamo qualificati per l'Europa, stasera abbiamo vinto un trofeo: abbiamo fatto un grandissimo lavoro con Gasperini".

SCAMACCA: "ANCORA NON CI CREDO, METTEREI LA FIRMA A PERDERE LA COPPA ITALIA PER VINCERE QUI"

Gianluca Scamacca, protagonista con la palla a Lookman in occasione del tris targato Lookman fatica a crederci: "È tutto bellissimo, avevamo ancora l'amaro in bocca per la finale di Coppa Italia persa con la Juventus. Ma ci avrei messo la firma a perdere a Roma per trionfare qui. Ancora non ci credo. Lo scorso anno per altro ho vinto la Congerence League. Si avvera un sogno. Per la legge della grande numeri una gara il Bayer Leverkusen doveva pur perderla. Spero di fare bene anche se andrò all'Europeo con l'Italia".

DE ROON: "ERO MOLTO NERVOSO, ADESSO GODIAMOCELA"

Quasi commosso anche De Roon, presente in panchina a Dublino nonostante l'infortunio: "Non ci sono le parole, ero nervosissimo prima della partita - le sue parole a Sky Sport -. Abbiamo fatto una gara strepitosa, non ci sono le parole. Lo abbiamo meritato. Adesso dobbiamo godercela, è veramente bello. A Bergamo non credo si potrà entrare per tre giorni. Ma non fa nulla: domani saremo lì per festeggiare".

KOOPMEINERS: "SAPEVAMO CHE ERA DIVERSA RISPETTO ALLA JUVE. FUTURO? VEDREMO"

Uomo ovunque di Gasperini, Teun Koopmeiners è a dir poco emozionato: "Abbiamo scritto la storia contro una squadra fortissima, siamo troppo felici - l'uscita davanti le telecamere dell'olandese -. C'è tantissima emozione. Rispetto alla Coppa Italia sapevamo che era diversa: con la Juventus è stato difficile dopo l'1-0, difendevano molto bassi. Il futuro? Vedremo".

SCALVINI: "TUTTO FANTASTICO, RINGRAZIO TECNICI DELLE GIOVANILI"

Grande la gioia anche per Scalvini, lui che è cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta: "È tutto fantastico, sono nove anni che entro a Zingonia da tutti i cancelli - le parole del difensore -. Da quando sei bambino all'Atalanta puntano sull'aspetto tecnico, devo ringraziare tutti i tecnici che ho avuto. Alla Nazionale ci penserò quando arriverà il momento".