Inarrestabile Atalanta, Genoa ko: ora è terza, Champions ipotecata

11/05/2019

LA PARTITA

Si può essere tifosi di una squadra metropolitana, di un club che ha vinto dei titoli mondiali e che ha regalato grandi giocatori al calcio, ma non si è mai vaccinati contro la sofferenza. E allora tanto vale in questo momento storico essere dell’Atalanta e continuare a godere per questa straordinaria avventura che prosegue, che non accenna a esaurire la sua straordinaria corrente ascensionale. Non siamo più nel campo dei sogni, siamo di fronte a una realtà che parla di una squadra matura, consapevole dei propri mezzi, di un’Atalanta che sa leggere ogni situazione e non soffrirà del braccino del tennista.



Differenza netta tra Atalanta e Genoa. Magari meno evidente nel primo tempo, quando Prandelli sembrava in grado con i suoi accorgimenti di chiudere gli sbocchi ai bergamaschi e di impantanare tutto prima di arrivare dalle parti di Radu. In realtà quello che mancava all’Atalanta era un po’ di profondità: Zapata si dava da fare ma contro tre difensori centrali, con Ilicic che girava alla larga disegnando i suoi schizzi geniali, con Pasalic che si abbassava troppo sulla linea dei difensori, non era facile costruire qualcosa di veramente minaccioso. Ma quando un allenatore si trova nella sua fase magica, basta una piccola intuizione per risolvere tutto. Gasperini l’ha trovata nell’intervallo, inserendo Barrow al posto di un compassato Pasalic. Prima palla toccata, primo gol. Pazienza se poi il gambiano si è arreso per un colpo preso, ormai il più era fatto.



E si è completato con un’altra azione tipicamente gasperiniana che ha portato al raddoppio di Castagne. La preoccupazione che più deve stimolare Prandelli va considerata su vari piani: quello fisico sicuramente (ma da questo punto di vista con l’Atalanta sono in molti a uscire ridimensionati) ma soprattutto quello psicologico. Scarsa capacità di reazione, arrendevolezza totale alla prima difficoltà, poche idee e confuse nella costruzione del gioco offensivo, spesso limitato a un lancio lungo per Kouamè che la prende spesso ma non può prenderla sempre, soprattutto non può dialogare con sé stesso se si trova totalmente isolato dal testo della squadra. Abbastanza casuale il gol del 2-1, distrazione combinata con una prodezza come l’assist di tacco di Romero per Pandev. Là dietro non si scherza, il Genoa non può più permettersi passi falsi.