Il Tottenham a caccia del nuovo allenatore: c'è anche Gasp nel mirino

IL DOPO MOU

Nel casting degli Spurs per la prossima stagione è entrato anche il tecnico dell'Atalanta

Mourinho era già un pallido ricordo anche prima di accasarsi a Roma e il traghettatore Ryan Mason sta solo cercando di salvare il salvabile in questo finale di stagione. Il Tottenham, insomma, ha bisogno di un nuovo allenatore per la stagione 2021/22. Il profilo è quello di un tecnico che sappia dare una precisa e propositiva impronta alla squadra, sulla scia di quanto fatto dagli altri club vincenti in Premier. Ecco quindi che, dopo Sarri e Marcelino (oltre al sogno Conte), si è fatta strada l'ipotesi Gasperini.

L'Atalanta non vuole nemmeno sentire parlare di una possibilità del genere, visto che Gasp ha un contratto che lo lega ai bergamaschi fino al 2023 con un'opzione per un altro anno. Nessun dubbio, però, che l'idea possa lusingare l'allenatore nerazzurro, se non altro per aver suscitato l'interesse di un prestigioso club del più importante campionato al mondo. L'approdo in Champions per due stagioni di fila (con la possibilità della terza) e la qualità di un gioco unico e vincente, hanno portato gli Spurs a sondare il terreno.

Da qui a vedere Gasperini sulla panchina del Tottenham, però, ce ne corre... L'aspetto del prestigio e del notevole salto economico sarebbero già un buon motivo per prendere in considerazione l'ipotesi Premier. C'è però l'ostacolo della lingua e l'affetto per un ambiente in cui si trova a meraviglia. Solo un'eventuale chiamata della Juventus, insomma, potrebbe smuoverlo da quello che è ormai diventato il suo habitat naturale.