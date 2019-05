Gasperini non ha dubbi: "La polemica di Ranieri? Voleva colpire l'Atalanta"

04/05/2019

Secondo Gian Piero Gasperini le parole di Ranieri avevano un fine specifico: "L'obiettivo delle polemiche di Ranieri in realtà è l'Atalanta: siamo davanti e in tanti sperano che noi cadiamo". Il tecnico nerazzurro prepara così la sfida contro la Lazio decisiva per la corsa Champions: "Non ci resta che sorridere e giocare: non ce la prendiamo affatto. Tutti sperano nella combinazione di risultati migliore possibile per sè. Non abbiamo tempo di entrare in questi meccanismi, perche' se non facciamo errori non ci prendono e non abbiamo bisogno di guardare in casa d'altri".



Gasperini poi si è concentrato sulla partita: "La Lazio è forte, la conosciamo. È una partita molto attesa e importante per entrambe: la vittoria di Genova con la Samp le ha dato ossigeno in classifica, ma noi siamo in vantaggio in termini di punti. Il campionato va verso la fine e quindi essere sopra è un elemento a favore". Un antipasto della finale di Coppa Italia? "Il 15 maggio a Roma sarà tutt'altra cosa".