Gasp: "Vogliamo finire bene l'anno. Ilicic è un valore aggiunto"

VERSO BOLOGNA-ATALANTA

"Ilicic deve sentirsi libero di giocare e anche di sbagliare". Alla vigilia della trasferta di Bologna, Gian Piero Gasperini parla così del fuoriclasse sloveno ritrovato dall'Atalanta: due assist e un gol nel 4-1 di domenica alla Roma. "L'importante è che stia dentro la squadra, magari senza demoralizzarsi per una giocata non riuscita. Deve sentirsi libero di giocare e anche di fare errori: deve essere molto forte mentalmente. Il recupero significa questo, non un giocatore che non sbaglia mai. Quando ha ricominciato qualche mese fa l'avevo già visto bene, ma non sempre avevo la risposta in partita. Se è sempre così determinante, abbiamo un valore aggiunto notevole".

"L'anno scorso a Bologna fu una partita particolare, era un periodo simile e perdemmo nonostante le numerose occasioni: è sempre una squadra pericolosa in attacco". Il tecnico dell'Atalanta ricorda la sconfitta dello scorso 14 dicembre, quattro giorni dopo l'impresa di Kharkiv con lo Shakhtar in Champions. "Ci vorrà un'Atalanta molto attenta anche se arriviamo da una serie di risultati positivi", osserva Gasperini, che in attacco ha l'imbarazzo della scelta. "In un certo momento avevamo fuori Malinovskyi, Pasalic, Ilicic e Miranchuk, tutti insieme - ricorda -. Averli recuperati non è una differenza da poco, perché adesso abbiamo più possibilità Io schiero di base squadre offensive, perché l'intenzione è vincere la partita. Muriel? E' stato decisivo anche ad Amsterdam dieci giorni fa. Segnando in uscita dalla panchina si gratifica, anche se tutti preferirebbero giocare sempre".

"Vogliamo finire bene l'anno domani. Negli ultimi dieci giorni abbiamo ottenuto risultati notevoli", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. "Non era facile contro la Roma, dopo aver preso un gol a freddo. Poi la squadra è cresciuta. E aver fatto questa prestazione ci dà fiducia", ha concluso.