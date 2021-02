Gasp soddisfatto: "I miei hanno il pilota automatico, vincono anche senza di me..."

In tribuna per la squalifica, Giampiero Gasperini non nasconde la propria soddisfazione per la vittoria con la Samp: "Tutti soffrono contro le squadre che non ti concedono spazi e noi non facciamo eccezione, spesso abbiamo fatto fatica in casi come quello di oggi. Non stare in panchina è dura perché vorresti sempre che le tue indicazioni arrivassero subito ma ormai siamo un gruppo collaudato, i giocatori hanno il pilota automatico e possono fare a meno di me...".