Caso Kalulu, Pisacane: "Il calcio sta perdendo credibilità"

Anche Pisacane, interpellato sul caso Bastoni nella partita di ieri tra Inter e Juve e sul problema simulazioni alla vigilia di Cagliari-Lecce, chiede che qualcosa cambi sui campi di calcio: "Sinceramente - ha detto - io non entro nei giudizi personali, non mi piace fare processi mediatici, però sicuramente una cosa è certa: il calcio sta perdendo di credibilità. Mi auguro che d'ora in poi, si possano fare meno errori, però ripeto, mi fermo qua perché ho deciso dall'inizio di non parlare degli arbitri. Ho sentito da poco la dichiarazione di un allenatore, non faccio nomi. Ha detto così: 'sarebbe bello che quando un allenatore ha un episodio a favore vada in sala stampa e si lamenti per l'episodio che ha avuto a favore'. Mi fermo qua: penso solo che abbiamo bisogno di ritrovare credibilità".

