Serie A, Atalanta-Cremonese 2-1: Krstovic e Zappacosta riportano la Dea alla vittoria

Il primo posticipo della 24ª giornata di Serie A registra il successo dell’Atalanta sulla Cremonese. La Dea si impone 2-1 alla New Balance Arena, dove Krstovic sblocca il risultato al 13’ con una giocata meravigliosa: Raspadori costruisce alla perfezione sulla destra e mette a centro area un delizioso cross di mancino che il montenegrino trasforma nel vantaggio atalantino, grazie a un movimento da attaccante vero. Samardzic colpisce poi una traversa, prima del raddoppio firmato da Zappacosta al 25’: Pasalic lancia in profondità il terzino azzurro, che vince il suo duello con Pezzella e trova il suo primo gol in campionato con un sinistro a giro imparabile. L’Atalanta è in netto controllo del match e lo conferma anche nel secondo tempo, non rischiando pressoché nulla fino ai minuti di recupero. Djuric impegna Carnesecchi in una gran parata, mentre Thorsby segna il 2-1 al 94’. Dopo il tris nerazzurro annullato a Djimsiti al 91’ (per un fuorigioco di Sulemana), gli ospiti riescono ad accorciare le distanze, ma nulla più. L’Atalanta vince infatti 2-1, risultato che le permette di ritrovare comunque il successo in campionato e di salire a 39 punti, sempre al settimo posto. Ferma a 23 punti resta invece la Cremonese, alla terza sconfitta consecutiva: la formazione di Nicola ora è sedicesima. Da monitorare in casa bergamasca restano però le condizioni di De Ketelaere, fermatosi nel riscaldamento prepartita a causa probabilmente di un risentimento muscolare al ginocchio destro.
LE PAGELLE
Krstovic 7,5 – La giocata con cui realizza l’1-0 è da far vedere e rivedere nelle scuole calcio. Un movimento da bomber vero, con stop a girarsi in un fazzoletto e mancino tagliente a trafiggere Audero. Grande prestazione.
Zappacosta 7 – Segna il primo gol del suo campionato, dipingendo un mancino sinuoso sul secondo palo che non lascia scampo ad Audero. Un lampo di cui è capace, ma che non era ancora arrivato quest’anno.
Raspadori 7 – La disinvoltura con la quale si è già calato nel progetto atalantino è incredibile. Assist meraviglioso per Krstovic e tante ottime giocate. Va pure vicino al gol.
Bonazzoli 5,5 – Non riesce praticamente mai a incidere, così come il compagno di reparto Vardy. Serata anonima, per entrambi.
IL TABELLINO
ATALANTA-CREMONESE 2-1
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Scalvini 6,5, Djimsiti 6,5, Kolasinac 6 (14’ st Kossounou 5,5); Zappacosta 7 (14’ st Bellanova 6), Ederson 6, Pasalic 6,5, Zalewski 6 (25’ st Bernasconi 6); Samardzic 6,5 (25’ st Sulemana 5,5), Raspadori 7 (32’ st Musah sv); Krstovic 7,5. A disp.: Rossi, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Scamacca. All.: Palladino
Cremonese (3-5-2): Audero 5,5; Ceccherini 5,5 (39’ Terracciano 5,5), Baschirotto 5,5, Luperto 5,5; Barbieri 6 (39’ st Zerbin sv), Thorsby 6,5, Grassi 5,5 (17’ st Payero 6), Maleh 5, Pezzella 5,5; Vardy 5,5 (17’ st Sanabria 5,5), Bonazzoli 5,5 (1’ st Djuric 6,5). A disp.: Silvestri, Nava, Moumbagna, Floriani Mussolini, Pavesu, Folino. All.: Nicola
Arbitro: Piccinini
Marcatori: 13’ Krstovic (A), 25’ Zappacosta (A), 45’+4’ st Thorsby (C)
Ammoniti: Kolasinac (A), Kossounou (A)
Note: 45’+1’ st gol annullato per fuorigioco a Djimsiti (A)
LE STATISTICHE
L’Atalanta (5V, 2N nel 2026) è rimasta imbattuta nelle prime sette sfide di un anno solare in Serie A per la quinta volta nella sua storia, dopo il 1962, il 2000, il 2003 e il 2024.
Nikola Krstovic (25G+10A)è il primo giocatore nato negli anni 2000 a segnare almeno 25 reti e fornire almeno 10 assist dal suo esordio in Serie A (2023/24)
Nikola Krstovic è uno dei due giocatori che hanno segnato più gol nel 2026 in Serie A: cinque, al pari di Lautaro Martínez.
L’Atalanta ha vinto almeno quattro partite in casa di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2024 (sei in quel caso).
Dal suo arrivo all’Atalanta (2018/19), Mario Pasalic (80: 49G+31A) è uno dei tre centrocampisti che ha partecipato ad almeno 80 reti in Serie A, insieme a Luis Alberto (81) e Hakan Çalhanoglu (104).
Dalla sua prima stagione in Serie A (2014/15), Davide Zappacosta (21G+22A) è uno dei due difensori italiani che hanno segnato più di 20 gol e fornito più di 20 assist nella massima serie, insieme a Federico Dimarco (26G+36A).
Morten Thorsby ha segnato tre gol in questo campionato, eguagliando il suo primato personale di reti in una singola edizione del torneo (tre anche nel 2020/21 e 2021/22).
La Cremonese ha subito sette gol nei primi 15 minuti di gioco del primo tempo in questo campionato, più di qualsiasi altra squadra nella Serie A in corso.
Davide Zappacosta è tornato a segnare in Serie A 337 giorni dopo l’ultima volta (9 marzo 2025 vs la Juventus).
Mario Pasalic ha raggiunto le 250 presenze con l’Atalanta in Serie A, mentre Giorgio Scalvini ha giocato la sua 100ª partita nella massima serie.