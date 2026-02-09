Serie A, Atalanta-Cremonese 2-1: Krstovic e Zappacosta riportano la Dea alla vittoria

LE STATISTICHE

L’Atalanta (5V, 2N nel 2026) è rimasta imbattuta nelle prime sette sfide di un anno solare in Serie A per la quinta volta nella sua storia, dopo il 1962, il 2000, il 2003 e il 2024.

Nikola Krstovic (25G+10A)è il primo giocatore nato negli anni 2000 a segnare almeno 25 reti e fornire almeno 10 assist dal suo esordio in Serie A (2023/24)

Nikola Krstovic è uno dei due giocatori che hanno segnato più gol nel 2026 in Serie A: cinque, al pari di Lautaro Martínez.

L’Atalanta ha vinto almeno quattro partite in casa di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2024 (sei in quel caso).

Dal suo arrivo all’Atalanta (2018/19), Mario Pasalic (80: 49G+31A) è uno dei tre centrocampisti che ha partecipato ad almeno 80 reti in Serie A, insieme a Luis Alberto (81) e Hakan Çalhanoglu (104).

Dalla sua prima stagione in Serie A (2014/15), Davide Zappacosta (21G+22A) è uno dei due difensori italiani che hanno segnato più di 20 gol e fornito più di 20 assist nella massima serie, insieme a Federico Dimarco (26G+36A).

Morten Thorsby ha segnato tre gol in questo campionato, eguagliando il suo primato personale di reti in una singola edizione del torneo (tre anche nel 2020/21 e 2021/22).

La Cremonese ha subito sette gol nei primi 15 minuti di gioco del primo tempo in questo campionato, più di qualsiasi altra squadra nella Serie A in corso.

Davide Zappacosta è tornato a segnare in Serie A 337 giorni dopo l’ultima volta (9 marzo 2025 vs la Juventus).

Mario Pasalic ha raggiunto le 250 presenze con l’Atalanta in Serie A, mentre Giorgio Scalvini ha giocato la sua 100ª partita nella massima serie.