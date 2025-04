Crisi Atalanta, Gasperini: "Nessun alibi, buona partita ma non sono arrivati i gol"

L'Atalanta non ha ancora vinto in casa nel 2025: "È una striscia negativa che ci sta penalizzando, ma non dobbiamo abbatterci perché quello che non siamo riusciti a fare nelle ultime tre partite possiamo tornare a farlo dalle prossime. Dobbiamo accettare che nello sport possa accadere". Durante il match c'è stato un problema con la sostituzione di Lookman; Gasperini - secondo quanto ricostruito da Sky - avrebbe detto "Ede" per indicare Ederson come giocatore da sostituire, ma lo staff avrebbe capito "Ade" indicando il numero dell'attaccante: "Abbiamo scritto il numero sbagliato sulla lavagnetta, ma non siamo riusciti a intervenire prima che Ademola uscisse dal campo. Oggi non era giornata".