Coppa Italia: Atalanta-Fiorentina 2-1, Dea in finale con la Lazio

25/04/2019 di ANDREA GHISLANDI

LA PARTITA

E' l'Atalanta la seconda finalista della Coppa Italia 2019. La Dea, un successo nella stagione 1962-63 e altre due finali perse (1986-87 e 1995-96), raggiunge la Lazio per l'atto conclusivo e lo fa complessivamente con pieno merito, anche considerando il 3-3 dell'andata a Firenze, ma è stata tutt'altro che una passeggiata. A causa di un avvio di partita da incubo, con un Gasperini infuriato con la sua difesa, Gomez e compagni hanno rischiato di rovinare tutto. Il gol di Muriel, bravo a infilarsi nella difesa di butto atalantina dopo appena 3', ha infatti galvanizzato la Viola, che ha avuto il demerito di non sferrare subito dopo il colpo del probabile ko. Prima Chiesa ha fatto venire i brividi al popolo bergamasco (5'), poi Gollini è stato superbo nel murare Veretout arrivato al tiro probabilmente stanco dopo un incredibile coast to coast (11'). "Gol sbagliato, gol subito" recita un vecchio adagio del calcio e 2' dopo i toscani di fanno male da soli: ingenuo il fallo di Ceccherini su Gomeze dal dischetto Ilicic non sbaglia. E' l'episodio che spegne la furia viola e piano piano la Dea cresce anche se nel primo tempo Lafont non corre alcun pericolo serio perché la gara rallenta dopo l'inizio pirotecnico.



Come nel primo tempo, a partire meglio sono gli ospiti: Muriel mette Benassi davanti a Gollini, bravo in uscita a respingere. E' l'ultimo grande sussulto dei ragazzi di Montella. Gasperini toglie Freuler e inserisce Pasalic, per una squadra ancora più offensiva. Come in Champions League, anche in questo caso il coraggio viene premiato. Lafont è bravo su Gomez e sullo stesso croato, ma al minuto 69' la combina davvero grossa: il rasoterra del Papu è insidioso, ma nulla più e il portierino francese interviene male e se la butta alle spalle. Un'autentica mazzata per la Fiorentina, che non riesce più a reagire nonostante gli ingressi di Dabo, Simeone ed Edimilson. Gollini non rischia nulla e al triplice fischio di Calvarese esplode la festa dalle tinte nerazzurre.