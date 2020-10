Champions League, Gasperini: "Midtjylland squadra motivata. Ora dimenticare Napoli"

VERSO MIDTJYLLAND-ATALANTA

Dimenticare in fretta la brutta sconfitta contro il Napoli e pensare al futuro. Un futuro che si chiama Champions League. Gian Piero Gasperini è motivato per l'esordio stagionale nella massima competizione europea contro il Midtjylland e avverte: "Incontreremo una squadra con grande entusiasmo, ma noi dobbiamo mettere la stessa voglia di sempre". Gasp è chiaro ed efficace nel suo messaggio: "Sono già partite che contano e sono importanti subito", spiega ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico degli orobici è poi tornato sulla pesante sconfitta del San Paolo in campionato. "Non siamo riusciti a prepararla bene, è andata così. Qualche giocatore era comprensibilmente in difficoltà. Il Napoli è stato molto bravo. Contro di loro ci sta di poter perdere, ma abbiamo preso qualche gol di troppo, brutto, e questo ha fatto sembrare il risultato peggiore di come è stata effettivamente la partita".

"Ora si riparte, si gioca ogni tre giorni e non c'è tempo di pensare a cosa e' stato, anche quando c'è una giornata storta bisogna concentrarsi sulla prossima partita", ha concluso il tecnico nerazzurro. italyphotopress

Rispetto alla quarta di campionato rientrano tra i ranghi Romero e Depaoli insieme a Ilicic, anche se la situazione del nazionale sloveno, poco brillante dopo tre mesi di stop sabato scorso, è in bilico: "E' comunque recuperato e gli serve giocare".

Tornano dall'inizio Djimsiti in difesa con Toloi e Palomino, Hateboer in corsia (Gosens a sinistra) e Freuler in mezzo con De Roon: Pasalic, in mediana al San Paolo, in assenza dell'infortunato Malinovskyi (vecchia cicatrice ai muscoli obliqui dell'addome) potrebbe avanzare fra le linee con Gomez ove non si optasse per la formula colombiana con Muriel accanto a Zapata in attacco. Assenti anche Gollini, Piccini, Caldara (2020 finito), il 2002 Diallo e Sutalo che non è in lista Uefa, torna disponibile Pessina dopo la lussazione alla rotula sinistra nel Verona alla fine dello scorso campionato. Proprio Remo Freuler, protagonista nella nazionale svizzera con assist e gol in Nations League contro la Germania di Gosens, è il giocatore scelto dalla società bergamasca per accompagnare il suo allenatore nel prepartita: "La Champions al secondo anno consecutivo è ancora più bella e noi sappiamo meglio cosa dobbiamo fare", la sentenza del centrocampista classe '92,a Bergamo dal gennaio 2016.

Nessuna sottovalutazione del primo ostacolo di coppa: "Il Midtjylland ha giocato tre turni di qualificazione battendo i campioni svizzeri dello Young Boys e lo Slavia Praga - chiude -. E' una squadra di valore che dobbiamo affrontare al meglio delle nostre possibilità, ma siamo preparati. La sconfitta a Napoli pesa, ma abbiamo pur sempre 9 punti in 4 partite. Stiamo ancora molto bene, tre giorni dopo possiamo fare una grande partita".