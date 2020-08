Champions League, Atalanta-Psg in chiaro su Canale 5 e Sportmediaset.it alle 21

Domani, mercoledì 12 agosto, su Canale 5 alle ore 21.00 in esclusiva in chiaro il match dei quarti di finale “Atalanta-Paris Saint-Germain”. La Dea è l’ultima squadra italiana rimasta in corsa in Champions. In diretta dallo stadio ‘Da Luz’ di Lisbona, città che ospiterà tutte le gare della Final Eight, andrà in scena l’inedita sfida tra i nerazzurri di Gasperini, per la prima volta nella loro storia ai quarti della competizione, e i parigini di Neymar. Chi passa, in semifinale sfiderà la vincente tra Lipsia e Atletico Madrid.

La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena.

A seguire su Canale 5, post partita con Alberto Brandi, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini, Graziano Cesari. In collegamento da Lisbona, Giorgia Rossi con Massimo Paganin. Inviata dalla capitale portoghese Francesca Benvenuti pronta a raccogliere le emozioni dei protagonisti.