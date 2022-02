Cessione Atalanta, è giallo: fondo Usa smentisce l'accordo con Percassi

POSSIBILE SVOLTA

Crescono le voci di un imminente cambio di proprietà per la società bergamasca, ma al momento mancano le conferme

L'Atalanta sarebbe prossima a un cambio di proprietà. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, i Percassi avrebbero trovato definitivamente l'accordo per la cessione della maggioranza del club bergamasco, una quota tra il 70 e l'80%, al fondo statunitense KKR. Sul piatto dell'affare circa 350 milioni di euro con Percassi che resterebbe comunque in società come CEO. Al vaglio anche l'ipotesi di un ingresso più graduale, prima con una quota di minoranza per poi completare il passaggio. Getty Images

L'affare sembrava destinato a concludersi positivamente a stretto giro di posta e alle cifre filtrate nelle ultime ore. Dal canto suo, però, il fondo KKR si è premurato di smentire l'indiscrezione tramite un portavoce: "Non è mai stata presa in considerazione questa ipotesi". Percassi, comunque, non avrebbe lasciato l'Atalanta, mantenendo un ruolo operativo all'interno della nuova società.

Il fondo KKR, con sede legale a New York, è una società per azioni che opera nel settore dell'economia e degli investimenti. Patrimonio stimato circa 400 miliardi di euro.

Nel caso l'operazione dovesse andare in porto, quello bergamasco diventerebbe il sesto club con proprietà statunitense in Serie A dopo Spezia, Milan, Venezia, Roma e Fiorentina.