Bergamo festeggia l'Atalanta: in 40 mila al corteo con il bus scoperto

Atalanta, Bergamo in delirio per l'Europa League











































Più di quarantamila persone hanno assistito alla passerella trionfale dell'Atalanta, vestita delle magliette celebrative 'Campioni d'Europa', durante la festa a Bergamo per la conquista dell'Europa League contro il Bayer Leverkusen: un bus scoperto con le decalcomanie 'Campioni' e la scritta scorrevole frontale 'Atalanta campione', partito da Bergamo Alta e arrivato fin davanti alla Curva Nord dello stadio per oltre tre ore e mezza di percorso a passo d'uomo. La marcia è stata rallentata dall'incredibile afflusso di tifosi di tutte le età, tra cori, fuochi d'artificio e bandiere, arrampicati anche sui semafori. Sceso da Colle Aperto attraverso Porta Sant'Agostino, il corteo della squadra, dei dirigenti e dello staff tecnico si e' poi snodato in centro poco dopo le 22.40, in mezzo al Sentierone e a Porta Nuova, con la gente radunata li' almeno dalle 19, per poi risalire a nordovest scortato dagli ultras della Curva Nord verso il Gewiss Stadium dov'e' giunto verso mezzanotte. "Entusiasmo e determinazione, Gasperini ora sei campione", recitava uno striscione per il tecnico, invitato a "saltare con la curva". "Grazie Atalanta per questa fantastica annata", "Vinceremo il Tricolore".