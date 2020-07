Attacco super e numeri da capogiro: Atalanta, squadra da record

LE STATISTICHE

L'Atalanta ha smesso di essere una sorpresa già da un po'. Ora l'attenzione si sposta sui numeri impressionanti di questa stagione, I bergamaschi, per esempio, hanno vinto 21 partite in questo campionato, eguagliando, con 5 giornate d'anticipo, il loro record di successi (21 come nel 2016/17 ma dopo 38 giornate). L'Atalanta, poi, è solo una delle due squadre ad aver segnato almeno 93 gol in una singola stagione di Serie A negli ultimi 60 anni, insieme al Napoli nel 2016/17 (94 ma in 38 gare).



Solo tre squadre nella storia della Serie A hanno segnato più reti dopo 33 giornate: il Torino nel 1947/48 (105) e il Milan nel 1949/50 (103) e nel 1950/51 (101). La squadra di Gasperini ha messo a segno 6 gol in ben 4 match di questo campionato, record in questa stagione nei top-5 campionati europei. Solo il Bayern Monaco (100) ha segnato più reti dell'Atalanta in questa stagione nei migliori tornei continentali.

Poi ci sono i record personali: Mario Pasalic ha realizzato due marcature multiple in Serie A, entrambe contro il Brescia (doppietta nel match d'andata). Quello del croato dopo 1 minuto e 29 secondi è il gol più rapido segnato dai nerazzurri in questo campionato. L'ultimo più veloce dei bergamaschi in A dal dicembre 2018 è stato quello di Zapata contro la Lazio: 0'57''.

Tornando ai numeri di squadra, l'Atalanta ha schierato la formazione titolare più giovane di questo campionato; età media 26 anni e 152 giorni.