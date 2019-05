Atalante, Gasperini: "Non abbiamo ancora ottenuto nulla"

10/05/2019

L' Atalanta è in piena corsa per un posto in Champions League e la sfida col Genoa a Reggio Emilia potrebbe essere quasi decisiva. Gian Piero Gasperini ne è consapevole. "Con 5 punti saremmo matematicamente davanti al Torino, con 6 alla Roma, con 7 al Milan: possiamo essere dentro tutto o fuori da tutto. Per questo, sabato è fondamentale contro una compagine alla ricerca di punti per chiudere con la salvezza", ha detto l'allenatore della Dea.

E ancora: "L'Atalanta è un'isola felice, in giro vedo tanta scontentezza. L'entusiasmo che c'è a Bergamo è unico: in tanti, invece, avrebbero voluto fare molto di più. Ma non abbiamo ancora ottenuto nulla". Gasperini misura gli umori della piazza bergamasca confrontandoli con quelli del Genoa alla vigilia della sfida da ex. "E' una squadra che seguo con affetto, lì mi tributano grande stima, lo striscione di domenica è emblematico - spiega il tecnico nerazzurro, riferendosi al 'Belin come gioca bene l'Atalanta' esposto in Gradinata Nord a Marassi contro la Roma - . Mi spiace che in questo momento l'ambiente non esprima la gioia e la felicità che gli sono consone: noto un po' di rottura tra pubblico e società".