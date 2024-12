Atalanta, la spinta della vetta di Serie A per battere anche il Real

Proprio quando, per la prima volta nella sua storia, l'Atalanta è in vetta alla Serie A dopo 15 giornate di campionato, a Bergamo arriva il Real Madrid campione d'Europa e che quattro mesi fa aveva vinto 2-0 in Supercoppa Uefa: dunque, che si fa? A Gian Piero Gasperini di sicuro non tremano le gambe, e forse neppure a una tifoseria che non vuole smettere di sognare semplicemente perché non può: la squadra gioca bene, ma questa non è una novità, è nel suo momento migliore e intravede la grande occasione di una rivincita sugli spagnoli anche se, ne siamo convinti, il tecnico dei bergamaschi considererebbe una vittoria, oltre che di grande prestigio, più che altro un modo per avvicinare ulteriormente la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League.