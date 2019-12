Di Carmine segna con due palloni in campo: rabbia Atalanta

Incredibile svista durante Atalanta-Verona al Gewiss Stadium. Al 23' una rimessa laterale di Faraoni serve a Di Carmine la palla del vantaggio del Verona, ma 7 metri più indietro (nel reale punto in cui era uscita la sfera) c'è Rrahmani in campo con in mano un altro pallone. Una situazione valutata male sia dal direttore di gara Valeri, che ha convalidato la rete, sia da Di Bello e De Meo al Var, che hanno dato il loro via libera all'arbitro dopo un consulto, mandando Gasperini su tutte le furie.