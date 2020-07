Atalanta: tifoso del Napoli provoca Gasperini, dirigente nerazzurro lo insulta: è bufera

È bufera attorno a un dirigente dell'Atalanta per i pesanti insulti, anche di natura razzista, rivolti a un tifoso del Napoli che aveva provocato Gasperini al suo arrivo a Torino. Il supporter dei partenopei, avvicinandosi al tecnico nerazzurro appena sceso dal bus della squadra, lo ha apostrofato in maniera provocatoria: "Dopo 10 anni ve la giocate la partita o gliela regalate come al solito? Forza Napoli!", si sente in un video circolato molto sui social. Il chiaro riferimento alla sfida con la Juventus ha fatto imbufalire Gasperini, che prima ha tentato di allontanarsi e poi ha risposto "Vai a fare un giro". Mentre il tifoso si allontanava, però, un accompagnatore della Dea è passato agli insulti: "Testa di c..., terrone del c...", si sente chiaramente. Insulti che hanno provocato indignazione e, in alcuni casi, anche vera e propria rabbia sui social.