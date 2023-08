Atalanta subito nel segno di Scamacca: gol al debutto contro la Pergolettese

BUONA LA PRIMA

Il nuovo attaccante di Gasp ha firmato il gol del raddoppio nel 3-0 finale e colpito una traversa. A segno anche Zapata e Muriel

© Foto sito Atalanta Gianluca Scamacca non ha perso tempo. L'ultimo acquisto dell'Atalanta è andato subito a segno nel debutto con la nuova maglia nell'amichevole contro la Pergolettese, formazione che milita in Serie C, vinta 3-0 dalla squadra di Gasperini e disputata al Centro Bortolotti di Zingonia. L'ex West Ham è sceso in campo nella ripresa. Zapata sblocca la partita a fine primo tempo, poi nel secondo tempo Scamacca scende in campo e dopo 9' firma il raddoppio di potenza. Il neo atalantino colpisce anche la traversa su colpo di testa. A 2' dalla fine arriva il tris di Muriel.

Non hanno giocato Maehle, a breve annunciato al Wolfsburg per 13 milioni, Koopmeiners (contusione), Toloi (risentimento al flessore destro) e Adopo (distorsione alla caviglia destra), insieme ai lungodegenti Hateboer, Miranchuk, Palomino e Soppy (sul mercato con Demiral). Domani la squadra continuerà la preparazione al Centro Bortolotti di Zingonia con una seduta al mattino a porte chiuse. Sabato 12 l'Atalanta affronterà la Juventus all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. La partita avrà inizio alle ore 20.30.