Atalanta, striscione a Zingonia: "Il cuore soffre, orgogliosi di voi"

L'ACCOGLIENZA

Poco prima dell'ingresso del Centro Sportivo Bortolotti, sede dell'Atalanta, all'indomani della sconfitta con la Juventus nella finale di Coppa Italia è comparso uno striscione d'incoraggiamento alla squadra. "Il cuore soffre... siamo orgogliosi di voi - si legge, a caratteri nerazzurri -. Grazie ragazzi. Forever Atalanta until the end". Il drappo bianco, che non porta la firma di alcun gruppo di tifosi organizzato, è stato appeso alla recinzione della sede, lungo corso Europa, visibile agli automobilisti di passaggio.

Gli allenamenti della squadra sono ripresi stamattina in vista dell'ultimo impegno di campionato domenica sera a Bergamo contro il Milan. La Dea, già sicura della qualificazione alla prossima Champions League, deve difendere il secondo posto, che rappresenterebbe anche il miglior risultato della propria storia. Oltre a un discorso meramente sportivo, c'è anche la componente economica da non sottovalutare, visto che in ballo c'è la ripartizione quota diritti tv che va in base al piazzamento. La differenza tra secondo e quarto posto è di più di 5 milioni: la seconda ne percepisce 19,4, la quarta 14,2. Non perdere contro il Milan, quindi, fa tutta la differenza del mondo per le casse bergamasche.