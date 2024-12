Atalanta sfortunata e disattenta, col Real Madrid ogni errore costa caro

Alla sesta arriva la sconfitta, ma non è quella decisiva perché l'Atalanta è quasi certa dei playoff e spera ancora nel passaggio diretto agli ottavi. Ma è un ko che deve suggerire tante cose alla squadra di Gasperini che alla vigilia aveva chiesto ai suoi attenzione e maturità. Delle due, una è venuta meno. I tre gol incassati, infatti, sono frutto di tre errori della difesa atalantina, con campioni del calibro di Mbappé, Vinicius e Bellingham che non si lasciano pregare. Protagonista in negativo, suo malgrado, è capitan De Roon che per ben due volte si è lasciato sorprendere e per due volte si è messo le mani tra i capelli. Prima lo stop di Mbappé, poi la giocata di Bellingham, infatti, sorprendono l'olandese che non riesce a metterci la gamba per evitare di essere saltato. Se poi ci si aggiunge la sfortuna, Bergamo è chiaramente conquistata da Ancelotti. Il gol di Vinicius, con rimpallo in uscita su Ederson, fa capire al tutto il Gewiss Stadium che non è serata.