Atalanta, Samardzic dalla nazionale: "Merito di giocare di più"

Botta e risposta a distanza tra Lazar Samardzic e Gian Piero Gasperini. Il fantasista serbo, in gol con la propria nazionale contro l'Austria nel match d'andata dei playoff di Nations League, ha parlato della sua situazione all'Atalanta nella conferenza della vigilia della sfida di ritorno (poi vinta 2-0 dai suoi): "Non credo che il messaggio del mio gol sia ancora arrivato, ma spero che quando Gasperini lo vedrà si renderà conto di essersi sbagliato - le sue parole -. Penso di meritare più minuti. Certo, ho il compito di segnare più goal, all'Atalanta e in nazionale. Devo dimostrare che posso fare ancora di più. Dopo sarà tutto più semplice".