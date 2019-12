Atalanta, Percassi: "Valencia? Poteva andare peggio. Ma sarà durissima"

L'Atalanta pesca il Valencia negli ottavi di Champions League e Antonio Percassi non si nasconde: "Poteva andare sicuramente peggio, Siamo contentissimi del percorso che stiamo facendo in Europa, questo è un regalo per la tifoseria. È stata la prima volta di una cosa straordinaria, un'esperienza che facciamo per migliorare il club". Eppure c'era chi sognava di trovare subito una big come il Liverpool: "Magari al prossimo turno... anche se il Valencia è squadra tosta, esperta e sarà durissima" le parole del presidente nerazzurro.