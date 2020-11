Atalanta, orgoglio Gasperini: "La squadra non è mai stata in difficoltà"

QUI ATALANTA

“Non ho mai avuto la sensazione che ci fosse tanta difficoltà, giochiamo partite difficili, sia in campionato che in Champions. Può succedere di perdere”. Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Inter, Gian Piero Gasperini rialza la sua Atalanta dopo la scoppola subita dal Liverpool: “Questa situazione è figlia di una pressione per la quale l’Atalanta debba fare chissà cosa – ha detto il tecnico nerazzurro a Sky Sport - Non vedo tutte le cose che si dicono. Le aspettative le alimentano gli altri”. Miranchuk risponde a Lautaro Martinez

























































































“Noi sappiamo quanto è difficile, in questo periodo abbiamo avuto anche infortunati: la sosta è opportuna, abbiamo bisogno di recuperare tutti. Oggi abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte – ha detto Gasperini prima di aggiungere che - Per 10 giorni ci alleneremo in 6 giocatori, diversi li vedremo il venerdì mattina prima di andare a giocare contro lo Spezia. In realtà come squadra non ci alleniamo proprio, sarà così fino a Natale, ma è normale. È così per tutti”.

Il tecnico nerazzurro si è poi detto molto soddisfatto delle prestazioni di Miranchuk e Ruggeri, esordienti di giornata in campionato: “Sono contento per Ruggeri. Non era facile, ma è un ragazzo che sta facendo bene. Ha ottime doti atletiche e tecniche, deve ovviamente fare esperienza ma ha il futuro davanti a sé. Miranchuk è straordinario, oggi era il secondo spezzone dopo la Champions. Ha toccato poche palle, ma ha fatto gol. Speriamo di inserirlo al meglio dopo l’infortunio”.

Infine si torna sulla gara col Liverpool: “Loro sono campioni del mondo, col Bayern sono i più forti di tutti: hanno avuto anche loro difficoltà in campionato. Hanno vinto con merito, ma anche noi li abbiamo esaltati: potremmo fare sicuramente meglio, non finirà sempre così. È una squadra che andava al doppio di noi in quella serata”.

“Gli esterni? È un ruolo importante: abbiamo perso Castagne, la società ha preso tre giocatori e abbiamo Ruggeri. Il nostro gioco si basa molto sugli esterni: quando girano Hateboer e Gosens, anche gli altri hanno più facilità. Stiamo lavorando per inserire anche chi è arrivato. Oggi abbiamo pareggiato con l’ingresso di Lammers, Miranchuk e Muriel: non sono per la confusione, perdi tempo. Però in certe occasioni ti può dare qualcosa e oggi ci ha dato la spinta per raddrizzarla”, ha concluso Gasperini.

