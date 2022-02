Atalanta, Gasp tace, Marino attacca: "Szczesny da rosso e manca un rigore"

Dopo il pareggio con la Juve arrivato nel recupero, Gian Piero Gasperini non parla. A fine partita ai microfoni per la Dea si presenta Umberto Marino. E le parole del direttore generale dell'Atalanta sono un attacco pesante nei confronti di alcune decisioni dell'arbitro Mariani. "Il fallo di Szczesny in uscita è da espulsione e De Ligt respinge la palla con un tocco di mano ed è rigore - ha dichiarato il dirigente nerazzurro a DAZN -. Questa è la nostra visione, chiara". "E' stata un'ottima partita per l'Atalanta. C'è stato sempre lo spirito giusto ed è mancata un po' di fortuna - ha aggiunto -. La squadra mi è piaciuta tanto. Ha dimostrato di poter lottare alla pari con una grande Juve che arrivava da tanti risultati utili consecutivi ed era in ottima condizione".

Getty Images