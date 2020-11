Atalanta, Malinovskyi positivo al coronavirus in nazionale

IN NAZIONALE

Anche l'Atalanta deve fare i conti con i contagi da Covid-19 emersi dai ritiri delle nazionali: Ruslan Malinovskyi è infatti risultato positivo al tampone dopo l'ultimo giro di test effettuato all'interno del gruppo squadra dell'Ucraina ed è stato immediatamente posto in isolamento assieme ai compagni Sergei Kryvstov e Junior Moraes, anche loro positivi al controllo. Sono in tutto 11 i giocatori ucraini contagiati negli ultimi cinque giorni: annullata la sfida con la Svizzera in programma questa sera. Getty Images

Cinque casi di Covid erano già stati riscontrati venerdì scorso e altri tre sono emersi nella giornata di lunedì. Insieme ai tre di martedì mattina, per altro, è risultato positivo anche il preparatore atletico Ivan Bashtovy. Un vero e proprio focolaio all'interno del gruppo guidato dal ct Shevchenko, che ha costretto le autorità sanitarie lucernesi a mettere in quarantena l'intera comitiva. La Uefa non ha ancora preso una decisione, ma questo punto è possibile che la partita valida per l'ultima giornata del Gruppo D della Lega A di Nations League possa essere recuperata domani, con gli ucraini che farebbero arrivare nuovi giocatori da Kiev per poter schierare una squadra in campo.

Malinovskyi salterà sicuramente la sfida con lo Spezia di sabato 21 novembre e la trasferta di Anfield contro il Liverpool di mercoledì 25.