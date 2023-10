Atalanta, lesione di primo grado per Koopmeiners: out almeno due settimane

ATALANTA

Gasperini dovrebbe riavere a disposizione il centrocampista per la gara contro l'Inter a inizio novembre, difficile un suo impiego già contro l'Empoli

© Getty Images Pessime notizie dall'infermeria in casa Atalanta. Dopo il problema muscolare rimediato durante il match contro la Lazio, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Teun Koopmeiners nel ritiro dell'Olanda hanno evidenziato infatti una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba destra. In seguito all'infortunio riscontrato, il giocatore ha già lasciato il ritiro orange per rientrare a Bergamo e iniziare le cure del caso. Secondo una prima stima dei tempi di recupero, il giocatore dovrà rimanere fermo almeno due settimane e potrebbe tornare a disposizione di Gasperini per il big match di inizio novembre contro l'Inter.

Al momento non ci sono ancora certezze sui tempi di recupero di Koopmeiners, ma sembra difficile che l'olandese riesca a essere già in campo contro l'Empoli. Più probabile, a meno di ricadute o problemi, una sua presenza contro gli uomini di Simone Inzaghi il 4 novembre. Situazione che costringerà Gasperini a valutare alternative tra le linee sia contro il Genoa alla ripresa del campionato dopo la sosta degli impegni delle nazionali, sia contro lo Sturm Graz in Europa League e molto probabilmente anche contro la squadra di Andreazzoli. Al poso dell'olandese potrebbe giocare Pasalic, ma restano vive anche altre opzioni per il tecnico della Dea.