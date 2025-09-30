Atalanta, Juric: "Vittoria bella e super meritata, preso un gol evitabile"

"Si sta creando un bellissimo spirito, mancano tanti giocatori, ma c'è tanta voglia di lavorare - ha aggiunto -. Tutti hanno fatto una grande partita contro una squadra che gioca molto bene a calcio". "Sul lato tecnico abbiamo fatto forse qualche errore, mentre nel secondo tempo chi è entrato ha alzato il livello - ha proseguito Juric -. Comunque abbiamo vinto contro una squadra che l'anno scorso ci ha battuto due volte". Infine una battuta sui problemi fisici di Bellanova e Kossounou: "Domani faremo gli esami, ma non dovrebbe essere niente di serio".