qui atalanta

Atalanta, Juric: "Vittoria bella e super meritata, preso un gol evitabile"

"Si sta creando un bellissimo spirito, mancano tanti giocatori, ma c'è tanta voglia di lavorare"

30 Set 2025 - 22:27

Dopo la vittoria in rimonta contro il Bruges in Champions, Ivan Juric è felice e soddisfatto. "Nel primo tempo stavamo facendo bene, ma abbiamo preso un gol evitabile - ha spiegato il tecnico nerazzurro analizzando il match -. Poi nel secondo li abbiamo schiacciati creando tantissime occasioni da gol. Una vittoria bella e penso super meritata".

La Dea rialza la testa in Champions: Samardzic e Pasalic rimontano il Bruges

"Si sta creando un bellissimo spirito, mancano tanti giocatori, ma c'è tanta voglia di lavorare - ha aggiunto -. Tutti hanno fatto una grande partita contro una squadra che gioca molto bene a calcio". "Sul lato tecnico abbiamo fatto forse qualche errore, mentre nel secondo tempo chi è entrato ha alzato il livello - ha proseguito Juric -. Comunque abbiamo vinto contro una squadra che l'anno scorso ci ha battuto due volte". Infine una battuta sui problemi fisici di Bellanova e Kossounou: "Domani faremo gli esami, ma non dovrebbe essere niente di serio".

Atalanta-Bruges: le foto della gara

1 di 28
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

ivan juric
atalanta
bruges

Commenti (0)

