Atalanta, Juric: "Vittoria bella e super meritata, preso un gol evitabile"

Atalanta-Bruges: le foto della gara
© Getty Images
© Getty Images
"Si sta creando un bellissimo spirito, mancano tanti giocatori, ma c'è tanta voglia di lavorare"
Dopo la vittoria in rimonta contro il Bruges in Champions, Ivan Juric è felice e soddisfatto. "Nel primo tempo stavamo facendo bene, ma abbiamo preso un gol evitabile - ha spiegato il tecnico nerazzurro analizzando il match -. Poi nel secondo li abbiamo schiacciati creando tantissime occasioni da gol. Una vittoria bella e penso super meritata".
"Si sta creando un bellissimo spirito, mancano tanti giocatori, ma c'è tanta voglia di lavorare - ha aggiunto -. Tutti hanno fatto una grande partita contro una squadra che gioca molto bene a calcio". "Sul lato tecnico abbiamo fatto forse qualche errore, mentre nel secondo tempo chi è entrato ha alzato il livello - ha proseguito Juric -. Comunque abbiamo vinto contro una squadra che l'anno scorso ci ha battuto due volte". Infine una battuta sui problemi fisici di Bellanova e Kossounou: "Domani faremo gli esami, ma non dovrebbe essere niente di serio".
© Getty Images
© Getty Images
Commenti (0)