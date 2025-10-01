Champions, il Gala vince e sfotte il Liverpool sui social: "You’ll never walk alone, but…"

La grande sorpresa del martedì sera di Champions League è stata la vittoria per 1-0 (rigore di Osimhen) del Galatasaray sul Liverpool. Un successo che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi turchi, ma non solo vista l’attività social del profilo ufficiale del club giallorosso. A corredo di una foto che ritrae un giocatore dei Reds sconsolato, mentre la squadra turca esulta per la rete decisiva, il canale X del Gala ha infatti pubblicato uno sfottò in lingua inglese dedicato ai Reds: "You'll never walk alone, but sometimes you walk out without points" ("Non camminerai mai da solo, ma a volte te ne vai senza punti”).