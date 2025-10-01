Roma, Konè su Gasperini: "Vive le partite come nessuno"

© IPA
Tra i protagonisti di questo inizio di stagione giallorosso c'è sicuramente Manu Koné, schierato sempre titolare da Gian Piero Gasperini. Il centrocampista della Roma ha parlato così del suo allenatore: "Una cosa che lo distingue dagli altri? Lui è tante cose. Non ho mai visto nessuno vivere le partite così. È come se fosse in campo e ti viene voglia per forza di lottare per lui".
Sulle sue prestazioni in campo: "Ora sono più costante, prima giocavo bene una domenica e male la settimana dopo. I gol arriveranno, so di saperli fare e devo migliorare. Con tutto il lavoro che deve fare un centrocampista, capita di arrivare stanchi davanti alla porta e di sbagliare".
