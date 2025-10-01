Roma, Konè su Gasperini: "Vive le partite come nessuno"

Tra i protagonisti di questo inizio di stagione giallorosso c'è sicuramente Manu Koné, schierato sempre titolare da Gian Piero Gasperini. Il centrocampista della Roma ha parlato così del suo allenatore: "Una cosa che lo distingue dagli altri? Lui è tante cose. Non ho mai visto nessuno vivere le partite così. È come se fosse in campo e ti viene voglia per forza di lottare per lui".