Atalanta in Champions a San Siro: le curve resteranno chiuse

CAPIENZA RIDOTTA

Importanti novità per il futuro europeo dell'Atalanta e dei suoi tifosi. Il club orobico, che giocherà le gare casalinghe di Champions League a San Siro, starebbe valutando l'ipotesi di tenere chiuse le curve Nord e Sud per salvaguardare l'ordine pubblico alla luce della rivalità tra i tifosi orobici e quelli di Inter e Milan. Secondo quanto riporta L'Eco di Bergamo infatti, gli spazi storicamente riservati al tifo più caldo di rossoneri e nerazzurri resteranno chiusi, lasciando così a disposizione tutti i primi anelli (26.000 seggiolini) e i secondi anelli arancio e rosso (anche i terzi anelli saranno chiusi). Atalanta a suon di gol

In questo modo il Papu Gomez e compagni potranno giocare davanti a circa 40.000 spettatori, ma soprattutto, per una questione di sicurezza, i tifosi atalantini non potranno entrare nelle curve dei tifosi rivali, che hanno già duramente protestato contro la decisione di concedere ai bergamaschi di giocare al Meazza.

