Atalanta in ansia per Zapata: rischia uno stop di quattro mesi

SI TEME IL DISTACCO DEL TENDINE

Per l'attaccante si teme il distacco del tendine dell'adduttore. La Dea potrebbe tornare sul mercato cercando tra gli svincolati

Atalanta col fiato sospeso per le condizioni di Duvan Zapata. Il problema fisico rimediato contro il Cagliari dall'attaccante potrebbe essere infatti più grave del previsto e il bomber nerazzurro rischia di rimanere lontano dal campo per un lungo periodo. Per avere certezze sulla diagnosi si attende l'esito della nuova risonanza, ma si teme il distacco del tendine dell'adduttore. Infortunio che, se confermato, costringerà il colombiano a operarsi e a rimanere fermo per circa quattro mesi. Getty Images

Una tegola pesantissima per Gasperini, che dunque potrebbe dover rinunciare a Zapata fino a fine campionato ed essere costretto a spremere gli altri attaccanti per far fronte ai tanti impegni ravvicinati. Per un infortunio simile, nel 2019 Bryan Cristante e nel 2017 Giacomo Bonaventura erano stati costretti a restare fermi tre-quattro mesi e per Duvan, se la situazione dovesse essere paragonabile, si parla già di tempi di recupero molto simili.

Uno stop lunghissimo che certamente lascerà un vuoto importante nella rosa nerazzurra nell'affollata lotta per un posto in Champions League e che potrebbe costringere la Dea a tornare sul mercato per trovare una sorta di "rimpiazzo" tra i giocatori svincolati.