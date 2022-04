Atalanta, Ilicic torna ad allenarsi col resto del gruppo

A ZINGONIA

Lo sloveno, assente da gennaio, ha smaltito il problema muscolare e anche i problemi che lo hanno frenato negli ultimi mesi potrebbero essere alle spalle

Bellissima notizia in casa Atalanta alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Lipsia: Josip Ilicic è tornato ad allenarsi con il gruppo. Come informa con un post il profilo Twitter ufficiale della Dea, il numero 72 è tornato ad allenarsi a Zingonia con il resto dei compagni. Chiaramente lo sloveno è fuori dalla lista Uefa, ma rivederlo in campo potrebbe significare che, oltre al piccolo problema fisico accusato prima dell’andata coi tedeschi, ha finalmente superato anche i delicati problemi che lo hanno fermato negli ultimi mesi.

Ilicic non scende in campo dallo scorso 9 gennaio, quando subentrò a Muriel nei minuti finali della sfida vinta dai nerazzurri 6-2 sul campo dell’Udinese, e in questa stagione ha totalizzato soltanto diciannove presenze in campionato (con 3 gol) e quattro in Champions (1).

Come ha confermato di recente anche Gasperini (“Non è facile fare a meno di certi giocatori, non è poco”), la sua assenza è stata molto pesante per l’Atalanta, ma rivederlo lavorare in campo coi compagni potrebbe dare agli orobici la giusta spinta per conquistare per la prima volta nella storia la semifinale di Europa League.

