Atalanta: Ilicic si allena con i compagni, si avvicina il rientro in campo

ATALANTA

Buone notizie dall'infermeria per l'Atalanta, attesa sabato dal big match contro il Napoli. Josip Ilicic continua ad allenarsi con il gruppo e il suo rientro si fa sempre più vicino, anche se una convocazione per la sfida del San Paolo appare ancora prematura. E' tornato a lavorare coi compagni anche Matteo Pessina che ha ormai smaltito il problema al ginocchio, così come Aleksey Miranchuk che potrebbe anche essere convocato.

L'ultima partita giocata da Ilicic è stata quella in casa della Juventus, lo scorso 11 luglio. Rientrato a Zingonia il 7 settembre, dalla fine del mese passato lo sloveno ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Non è escluso che prima della prossima sosta per le nazionali in programma a novembre, il campione dell'Atalanta possa riassaggiare il campo di gioco, magari anche solo per alcuni spezzoni.

Gasperini pian piano sta ritrovando quasi interamente il gruppo squadra, tra giocatori reduci da un periodo di stop e nazionali che si riaggregano a scaglioni. Questa mattina l'allenatore della Dea ha potuto guidare la seduta contando anche su De Roon e Malinovskyi che, essendo squalificati per le prossime gare di Olanda e Ucraina, sono tornati prima del previsto a Zingonia.

