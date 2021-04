Atalanta, i compagni regalano a Gosens la maglia di Cristiano Ronaldo

IL SIPARIETTO

Nella sua autobiografia il tedesco aveva raccontato di quando CR7 si era rifiutato di dargli la casacca al termine di una partita

Il regalo tanto atteso alla fine è arrivato, anche se non esattamente con le modalità che aveva immaginato. Robin Gosens ha ricevuto dai compagni dell'Atalanta la maglia della Juventus di Cristiano Ronaldo, una sorta di scherzo riferito alla sua autobiografia, nella quale il tedesco racconta di aver chiesto la casacca a CR7 al termine di una partita con i bianconeri e di aver ricevuto un secco rifiuto come risposta da parte del portoghese.

Nel libro Gosens racconta che Ronaldo non l'ha neanche guardato in faccia e che, in quel momento, si è vergognato della situazione. Ora comunque sembra essersi messo ampiamente alle spalle la questione, viste anche le risate con cui ha accolto l'omaggio dei compagni di spogliatoio. Il video, pubblicato nelle storie Instagram di Freuler, è stato ripreso un po' da tutti i nerazzurri e chissà che non contribuisca a dare la carica in vista della sfida contro i bianconeri di domenica...

