Atalanta, Gasperini chiude il mercato: "Per me siamo a posto così, dobbiamo trovare l'entusiasmo"

VERSO ATALANTA-BOLOGNA

Il tecnico nerazzurro: "Dobbiamo partire più forte possibile in campionato"

Dopo il successo sofferto all'esordio contro il Torino, l'Atalanta è pronta a riaccogliere i propri tifosi in casa ospitando il Bologna. "Spero che possiamo esprimerci al meglio - ha commentato Gasperini -, sarà una sfida particolare. Con Arnautovic si sono rinforzati molto. Col Torino abbiamo avuto difficoltà, ma non meritavamo di perdere anche se il Toro ha fatto meglio di noi". Per Gasp non è più tempo di mercato: "Per me si chiude subito".

Zappacosta dunque potrebbe essere l'ultimo arrivo in nerazzurro, almeno per quanto riguarda il tecnico che vuole concentrarsi sul campo: "Sta bene e credo ci darà una grossa mano. Faremo qualche prova e magari lo utilizzerò più avanzato - ha commentato Gasperini che sul mercato ha aggiunto -. Non so perché sia stata una sessione difficile, ci sono stati prospettati tanti innesti graditi, come Koopmeiners, poi non so cos'è successo. Per me possiamo chiuderlo qui, non abbiamo bisogno di avere la testa sul mercato perché dobbiamo partire più forte possibile. Serve trovare entusiasmo, anche perché adesso farei fatica a inserire nuovi giocatori. Forse solo Lammers in uscita e Piccoli potrebbe restare, per me non c'è problema assolutamente ma poi decide la società se per farlo crescere è meglio mandarlo a giocare di più. Scelgano società e giocatore".

Il campionato racconta che al Gewiss Stadium arriverà il Bologna di Mihajlovic: "A Torino non abbiamo fatto bene, ma non credo fosse una questione di preparazione. Siamo rimasti più bassi dopo aver segnato all'inizio, credo che sia stato bravo il Torino a metterci in difficoltà ma abbiamo saputo restare a galla. Col Bologna non ci saranno De Roon squalificato e Zapata che è ancora fuori. Vediamo chi schierare in mediana tra Pasalic, Pessina e Malinovskyi perché vorrei poter schierare tutti e tre. Mario è più centrocampista di Pessina anche se entrambi danno il meglio sulla trequarti, mentre Ruslan ha recuperato velocemente dall'intervento ma ha bisogno di giocare".

Infine un commento sul girone di Champions League contro Villarreal, Manchester United e Young Boys: "Questa competizione è sempre particolarmente difficile - ha concluso Gasperini -. Anche lo Young Boys vince da anni in Svizzera e non è facile da affrontare. Il Villarreal e lo United si presentano da sole con giocatori importanti. Abbiamo la fiducia e faremo il massimo in un girone competitivo".