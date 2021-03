Atalanta, Gasperini: "Vincere a San Siro? Prima o poi la volta buona arriva"

VERSO INTER-ATALANTA

Il tecnico dei bergamaschi alla vigilia della sfida: "È sicuramente la candidata per vincere il campionato ma 13 giornate sono tante"

"Vincere a San Siro? Se c'è una legge dei grandi numeri prima o poi arriverà la volta buona". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini vuole spezzare un tabù: da quando allena la Dea, non ha mai vinto in casa dei nerazzurri. "Incontriamo una squadra meritatamente prima in classifica, ha un buon distacco e ha cambiato marcia nelle ultime settimane - ha detto alla vigilia della sfida contro l'Inter - È sicuramente la candidata per vincere il campionato ma 13 giornate sono tante".

"L'anno scorso a Milano abbiamo fatto un bel pareggio, a novembre all'andata ne abbiamo fatto un altro in rimonta. Certo, sarebbe meglio andare avanti noi una volta tanto - continua Gasperini - Domani è un'altra prova: sotto l'aspetto tecnico abbiamo sempre bisogno di crescere, nel controllo e nella gestione della palla. Dobbiamo crescere a livello corale". E ancora: "Dell'Inter temo l'attacco, che non è solo Lukaku e Lautaro: loro concretizzano le azioni, noi dobbiamo capacitare la capacità offensiva dell'intera squadra. Eriksen ha capacità balistiche importanti anche nei calci piazzati". Infine, sul dilemma in porta dopo due partite consecutive di Sportiello al posto del titolare Gollini: "Marco sta bene, è stato decisivo sia con la Sampdoria pur non essendo stato molto impegnato e domenica scorsa con il Crotone in un paio di occasioni: è in un ottimo momento e merita delle chances".