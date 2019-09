Atalanta, Gasperini: "Vediamo cosa siamo capaci di fare in Champions"

VERSO DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA

Alla vigilia dell'esordio in Champions in casa della Dinamo Zagabria, Gasperini racconta le sensazioni dell'Atalanta: "Sono positive, siamo felici del traguardo e di potercela giocare - dice in conferenza stampa -. Poi ci sono le partite, questa è la prima, c'è la curiosità per questo impatto. Sappiamo che il livello della Champions sia superiore, ma nello stesso tempo c'è fiducia e curiosità per vedere cosa siamo capaci di fare".

Su Muriel.

"Sta bene, non vogliamo rischiare niente, il suo infortunio è di piccola entità. Abbiamo fiducia che domani possa essere disponibile"

Sul merito di esserci.

"I nostri avversari hanno vinto il campionato in Croazia, in Ucraina e in Inghilterra, hanno tutti dei meriti. Noi, forse, rispetto ad altri club abbiamo un bacino più piccolo, meno risorse, per questo il nostro merito è ancora maggiore".

Sull'esordio in trasferta.

"È un girone di sei partite, è una gara importante ma non è decisiva. I propri obiettivi, di qualificazione o di miglior piazzamento possibile, matureranno grazie alle prossime partite. L'impatto iniziale dà subito la misura delle possibilità, ma non è determinante. Il calendario va accettato. L'ambiente? Sicuramente è importante e trainante per la propria squadra. Siamo abituati a giocare in altri stadi, domenica a Genova non era uno stadio facile. Abbiamo giocato al San Paolo, con la Juventus, a Dortmund, in Inghilterra. Arriviamo da tre anni di risultati, non ci è arrivata casualmente per una stagione fortunata. Abbiamo rispetto della Dinamo, ma non è quello ambientale l'aspetto più importante, ci sarà il campo e confrontarci con gli avversari nel modo migliore".

Sulla formazione.

"In questo momento stiamo tutti bene, abbiamo recuperato, domani sarà una gara fondamentale. In caso faremo turnover in più nelle prossime gare, abbiamo 7 partite in 21 giorni, sarà impiegata tutta la rosa".

Su Pasalic.

"Mario sta avendo una evoluzione importante, è la prima volta nella sua carriera che rimane per il secondo anno di fila nella stessa squadra, l'inizio di questa stagione è stato molto positivo. Spero diventi un giocatore importante anche per la sua nazionale. Conosciamo la rivalità fra Hajduk che Dinamo, sia qui che a Spalato sono cresciuti giovani molto importanti. Due gol in un derby è un bel segnale, spero che li possa fare anche per noi".

Sulla possibile differenza di condizione.

"Magari avere giocato qualche gara di campionato in più può aiutare, ma la mia squadra oramai è alla terza giornata, in tanti hanno giocato nelle nazionali. Ci sono delle temperature elevate, ma riguarda tutti quanti. Ci alleniamo dai primi di luglio per giocare questa competizione. Abbiamo la preparazione adeguata".

LE PAROLE DEL PAPU GOMEZ

Sull'esordio.

"È un'emozione calcistica, giocare questa competizione per la prima volta è qualcosa di straordinario. Cercheremo di fare quello che stiamo facendo da tre anni, vogliamo portare la nostra ideologia calcistica in Europa".

Sulla crescita del club e sugli obiettivi cambiati.

"A volte ne parlo anche con i compagni, soprattutto con i nuovi che non hanno lottato per la salvezza. Dall'arrivo del mister tutto è cambiato, soprattutto la mentalità. La società era un club modello, ma mancava l'atteggiamento. Si è vista la crescita incredibile, non vogliamo fermarci qui".

Sulle differenze tra Champions ed Europa League?

"Non vedo molte differenze. L'attesa è simile, la gente ce lo faceva sentire. Quell'Everton era molto forte, anche con la Dinamo siamo sullo stesso livello. Per me è lo stesso".

Sulle diverse posizioni cambiate.

"Se il mister mi mette in tante posizioni vuol dire che riesco a farle bene. Alcune mi esaltano, cerco di entrare in campo per aiutare la squadra. Ho giocato in un modo perché le nostre avversarie giocavano così. Non mi gira la testa, mi piace giocare titolare".

Sul City.

"Ovviamente sono ad un livello superiore rispetto alle altre squadre del girone, ma sono curioso di vedere la squadra come giocherà contro il Manchester. Sono curioso di vedere come reagiremo contro di loro".