Atalanta, Gasperini: "Tornare in Champions è il nostro scudetto"

VERSO ATALANTA-GENOA

Dopo i sette gol rifilati al Torino nell'ultimo turno, per l'Atalanta a Bergamo arriva l'esame Genoa; non una partita come le altre per Gian Piero Gasperini. L'obiettivo è continuare la rincorsa all'Europa: "Affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti. La sconfitta contro la Spal è stata pesante e spero che la reazione avuta col Torino duri di più. Dobbiamo evitare di ripetere la prestazione contro i ferraresi, ci saranno gli stessi pericoli. Questa è una partita che non va sbagliata perché il tempo per recuperare è sempre meno".

In casa Atalanta il momento è particolare. Da una parte c'è una prestazione negativa da non sottovalutare come quella contro la Spal, dall'altro un entusiasmo che dopo il 7-0 al Torino è da gestire: "E' stato un risultato atipico, inaspettato. Era importante la reazione per dare un segnale a tutti perché non si può più sbagliare come contro la Spal. Quella partita ci ha scottato".

Contro il Genoa sarà una partita particolare per i trascorsi del Gasp, ma anche per la sfida al fresco ex Masiello: "A noi gli ex ci fanno sempre male - ha sorriso il tecnico atalantino -. Lo ringrazio per quello che ha fatto perché è un simbolo della nostra Atalanta. Ha superato tutti i test, spero possa avere più continuità a 34 anni e so che al Genoa andrà a stare bene". I rossoblù arrivano con una classifica complicata: "Sono una buona squadra, anche contro la Fiorentina hanno giocato bene. Questo è un momento decisivo in cui tutti danno qualcosa in più e anche noi dobbiamo capire che questo è il momento in cui bisogna mettere le basi".

Da valutare gli acciacchi di Ilicic e Castagne: "Josip sta bene e ha recuperato. Ha parlato di scudetto ma perché a fine partita è stanco e gli manca un po' di ossigeno. Il nostro scudetto sarebbe tornare di nuovo in Champions, ci crediamo e faremo di tutto per raggiungere gli obiettivi. Castagne rientra tra i convocati".