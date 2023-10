Atalanta, Gasperini teme lo Sturm Graz: "Serviranno cuore, testa e muscoli"

VERSO STURM GRAZ-ATALANTA

Il tecnico atalantino: "Contenti di aver vinto le prime due in Europa League, ma non è il momento di gestire"

Due vittorie nelle prime due giornate di Europa League, l'Atalanta ha l'occasione di calare il tris in casa dello Sturm Graz ma Gian Piero Gasperini non vuole cali di tensione: "Loro sono abituati a giocare in Europa, siamo contenti di aver vinto le prime due partite ma non c'è modo di gestire adesso - ha commentato il tecnico -. Credo che questo sia un girone che si deciderà alla penultima o all'ultima gara". Fare punti in Austria metterebbe l'Atalanta in un'ottima posizione: "Si sono riscattati vincendo in Polonia, ma questa sarà una partita aperta".

Lo Sturm Graz nel proprio campionato sta facendo molto bene e proprio per questo Gasperini non vuole sottovalutare il match: "Sono primi in campionato con un buon vantaggio sul Salisburgo e sono una squadra temibile - ha continuato il tecnico -. Serviranno cuore, testa e muscoli contro una formazione che in casa dà il meglio, in uno stadio dal calore particolare. Ci vorrà un'Atalanta adeguata".

Gasperini potrà recuperare su Koopmeiners: "È recuperato e in Austria dovrebbe giocare - ha confermato il tecnico della Dea -. Non sono d'accordo con Lookman quando dice che gli allenamenti sono duri e furiosi, anche perché giochiamo ogni 3 giorni".