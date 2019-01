Atalanta, Gasperini: "Superiori alla Juve, bravi a prenderci dei rischi"

30/01/2019

"Questa sera abbiamo giocato meglio e siamo stati superiori alla Juve, senza essere presuntuosi". Gasperini esalta la sua Atalanta dopo il 3-0 sui bianconeri e la conquista della semifinale di Coppa Italia. "La Juve ha mille risorse, non devi mai rinunciare a prenderti dei rischi. I ragazzi sono stati bravissimi a farlo, ma ci riesci solo se hai giocatori importanti come ci sono qui. Il segreto? Il lavoro. Zapata sta facendo cose straordinarie".

"E' successo qualcosa di straordinario - ha proseguito Gasperini - E' una grandissima soddisfazione, fare queste cose contro la Juve dà un valore enorme e maggiore. La Juve ha sempre vinto in Italia fino ad oggi, meglio di così era dura fare. Sembra che l'Atalanta corra e basta, ma non è così. Abbiamo sempre pensato che difendendoci e basta ci saremmo suicidati, avremmo sicuramente perso. Tanto vale provarci con una fase difensiva forte e intensa. Ma devi metterci tanta qualità, perchè il gol lo fanno praticamente sempre, hanno mille risorse. Per vincere con la Juve ti servono almeno due gol e magari non basta, ti devi prendere dei rischi. Le prestazioni vengono valorizzate da Zapata e Gomez, peccato per l'infortunio di Ilicic. Cosa è cambiato da dicembre? E' stata una partita diversa".