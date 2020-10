Atalanta, Gasperini: "Sono responsabile della sconfitta, ci serve tempo per crescere"

QUI ATALANTA

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per l'Atalanta che dopo i quattro gol incassati dal Napoli ha perso 1-3 in casa contro la Sampdoria, dopo l'ampio turnover varato da Gasperini tra gli impegni di Champions: "Mi sento responsabile di questa sconfitta - ha commentato a caldo il tecnico nerazzurro -.Oggi abbiamo fatto un po' di esperimenti, come un 'cantiere' e abbiamo perso le distanze. Non abbiamo avuto tecnica e qualità per ribaltare la partita".

Dopo un buon inizio anche contro la Sampdoria, l'Atalanta è caduta senza impegnare troppo Audero, battuto solo con un calcio di rigore contestato: "Siamo arrivati tante volte nell'area avversaria, ma non abbiamo mai impegnato il portiere che per noi è una cosa strana". Decisivo il turnover massiccio: "E' uno scotto da pagare quando vuoi inserire velocemente tanti giocatori, ma non si può pretendere che la squadra resti la stessa. Sul piano atletico abbiamo fatto buone cose, ma abbiamo perso qualità negli ultimi venti metri".

Per Gasperini quest'anno l'Atalanta, considerata ormai una realtà al top del nostro campionato, deve crescere: "Abbiamo l'esigenza di far crescere gli altri giocatori perché siamo troppo pochi. Nei mesi tutti faranno meglio e faremo un bel girone di ritono, perché all'andata ci serve il tempo necessario per integrare tutti. Sono convinto che faremo tanti punti, ma c'è bisogno di step fondamentali per mettere in campo l'assetto definitivo. In Serie A se non sei al meglio fai fatica contro chiunque.