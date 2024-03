Atalanta, Gasperini: "Siamo stati superiori al Napoli, vittoria meritata"

ATALANTA

"Scamacca è in crescita, spero che diventi importante anche per la Nazionale"

Dopo la netta vittoria al Maradona, Gian Piero Gasperini è soddisfatto e si gode la classifica. "Sono felice e soddisfatto non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui abbiamo vinto a Napoli - ha spiegato il tecnico dell'Atalanta -. Abbiamo creato tanto e fatto degli ottimi gol. Abbiamo tenuto bene il campo. Il Napoli ha creato delle occasioni con Osimhen, ma globalmente siamo stati superiori e abbiamo meritato il 3-0".

"Abbiamo raggiunto un ottimo livello di efficienza con tanti giocatori. Tutti danno un apporto determinante - ha aggiunto -. Anche oggi abbiamo fatto delle rotazioni indispensabili con tante partite da giocare. Siamo sempre competitivi e teniamo bene il campo".

"Scamacca? E' importante giocare per tutti, ma questo spogliatoio è unito e c'è la chimica giusta. La rosa partecipa alla perfezione - ha continuato -. Oggi ha giocato Hateboer e poi è entrato anche Toloi. In panchina c'era nche Palomino, che è uno degli storici dell'Atalanta e dà sempre l'esempio negli allenamenti". "Scamacca da Nazionale? Sono scelte del ct. Io ho visto uno Scamacca in crescita durante la stagione. Ha avuto qualche infortunio e qualche momento di flessione, ma è in doppia cifra - ha proseguito -. Certo, se ci si aspetta da lui 30 gol, allora l'aspettativa è eccessiva. Spero che diventi importante anche per la Nazionale".

"Il trofeo più vicino a cui possiamo ambire ora è la Coppa Italia. Siamo arrivati due volte vicini, speriamo di riuscirci stavolta - ha proseguito Gasperini parlando di obiettivi -. L'Europa League? Sono oltre 20 anni che una squadra italiana non la vince, ma noi non ci tiriamo indietro per nessun traguardo. La piazza di Bergamo è meno pretenziosa, ma questa rosa ha raggiunto un bel mix". "Scalvini ha un risentimento, vedremo come sta. Zappacosta preoccupa un po' meno"; ha concluso.