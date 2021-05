Atalanta, Gasperini sentito dall'Antidoping che "si riserva la decisione"

RISCHIO SOSPENSIONE

Il tecnico aveva insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa dello scorso 7 febbraio: rischia 20 giorni di sospensione

Il Tribunale Nazionale Antidoping "si riserva la decisione" in merito al deferimento dell'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, e alla proposta di 20 giorni di sospensione da parte del procuratore federale antidoping Pierfilippo Laviani. Lo si apprende da fonti della società nerazzurra. Oggi nello studio dell'avvocato Gian Pietro Bianchi, l'udienza da remoto davanti al TNA. Getty Images

Dopo il rifiuto del patteggiamento a 10 giorni, al tecnico sono stati contestati solo i presunti insulti ad un ispettore della Nado (Organizzazione Nazionale Antidoping) durante un controllo a sorpresa dello scorso 7 febbraio a Zingonia nel centro sportivo nerazzurro.

La contestazione riguarda l'articolo 3 comma 3 del Codice Sportivo Antidoping, ovvero "la condotta offensiva nei confronti del dco (doping control officer) e/o del Personale addetto al controllo antidoping, la quale non sia configurabile come violazione dell'articolo 2.5 (Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei Controlli antidoping". Mai contestata, invece, l'interruzione del test a sorpresa riguardante Robin Gosens e altri tre giocatori nerazzurri.

La sentenza potrebbe uscire martedì, vigilia dell'impegno casalingo di campionato col Benevento, dalla Camera di Consiglio: se confermata, la pena farebbe concludere la stagione a Gasperini che comunque potrebbe ricorrere in secondo grado alla Corte nazionale di appello antidoping.