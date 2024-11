Atalanta, Gasperini: "Scudetto? Prematuro. I risultati parlano da soli, anche la prestazione"

SCALVINI: "EMOZIONATO PER IL MIO RITORNO IN CAMPO"

Tra le tante note liete della serata del Tardini c'è il ritorno in campo di Giorgio Scalvini dopo quasi 6 mesi. "Sono molto felice di questo rientro. Sono stati mesi molto duri e lunghi. Non vedevo l'ora di tornare. Già da alcune settimane mi alleno con la squadra. Poi si c'è stata un po' di emozione. È stato bello e sono felice. Adesso bisogna tornare a spingere e lavorare - ha spiegato a fine match -. Mi sento bene, devo fare allenamenti e partite ma mi sento molto bene. Con lo staff e il dottore avevamo posto questa tempistica di recupero, sono in anticipo di una settimana. Abbiamo sempre lavorato bene, in tutte le fasi della riabilitazione, sono davvero felice. C'è solidità difensiva, è importantissimo per i risultati. Presto torneranno anche Djimsiti e Kolasinac, daremo tutti il massimo e il mister sceglierà".